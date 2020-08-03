小红书高调进军旅游业 单纯卖流量还是要玩真的？

中华PE:

疫情之下，携程卖力直播、途牛濒临退市……整个OTA行业面临巨大不确定性之际，从“种草”笔记起家、曾在去年8月份遭遇下架处罚的小红书似乎发现了新商机？





日前，小红书宣布，获得民宿平台小猪短租的入驻，已为其打通民宿预定入口。未来，还将为入驻小红书的品牌民宿提供管理系统、内容运营、直播带货等全方位的服务。

早在今年3月份，小红书宣布和民宿公寓管理系统“订单来了”达成合作，200多家民宿品牌入驻小红书，并开通直接预订功能。4月份，小红书推出的“Red City 城市计划”首站落户湖州，对当地文旅资源进行全方位推广。5月份，小红书发布《2020端午小红书旅游趋势报告》，6月份，小红书在上海、广州、西安、成都4座城市及周边发起“种草周边游”直播……





种种迹象显示，多次转型未果的小红书，又把目标瞄向了旅游业。





从“垂类电商”来看，近两年，得物APP“黑马般”的出现，获得了更多年轻人的青睐。而且，随着免税牌照的陆续发放，包括小红书在内，主打美妆品类的跨境电商也很难再提高估值。因此，不论是一级市场融资还是二级市场融资，小红书都迫切需要一个新故事。





新进者是否还有机会？





不论是主动为之还是被动为之，小红书对旅游业的试水已然是进行时。





对此，景鉴智库创始人周鸣岐在接受《证券日报》记者采访时指出：“旅游赛道显然是一个非常红的红海了。小红书做旅游，初期靠现有流量的转化肯定能跑出一些经营业绩，获得一定的变现，但长期来看，现有客群的老本吃光后就会出现瓶颈，增长就会快速放缓。”





记者查看小猪短租在小红书上的账号发现，截至目前，其账号“小猪民宿”的粉丝为1.5万，不到资历更浅的民宿平台“花筑旅行”3.2万粉丝的一半，也远不如小红书上一些素人账号的粉丝量。以2B的标准看，对于小猪短租这样的体量而言，这些粉丝聊胜于无，但应知足。毕竟今年3月26日，LV将自己入华以来的首场直播选在了小红书，1个多小时的直播，观看人数也不过1.5万人。





值得一提的是，小猪短租最新一轮融资时间与小红书相差无几，发生在2018年10月份，领投方是阿里系的云峰基金，融资额也是3亿美元。





近两年均未再融资的2家“阿里系”企业，此番联手是抱团取暖还是兄弟合力，尚待时间检验。





不过，不论是美妆还是民宿“种草”，对于小红书这类平台而言，始终需要解决的关键问题是，如何防止虚假信息、恶意刷单？如何把控产品质量？





“民宿的品质参差不齐，缺乏像星级酒店这样的标准化体系，在卫生、配套、服务等很多方面存在硬伤。小红书的受众大都是年轻人，易冲动消费，但就像消费者无法从直播视频里看出奢侈品的真假一样，消费者也看不出床单干净与否。拍摄的角度加上各种滤镜的效果，可能让民宿看起来很美好，消费者实际到那儿一看就是脏乱差。因此，未来可能会产生较多的纠纷，影响到业绩增长。” 景鉴智库创始人周鸣岐表示。





事实上，在这方面小红书的教训已经足够深刻。





去年8月1日，小红书曾发布声明称：“小红书App近期在各大应用市场下架。小红书已对站内内容启动全面排查、整改，深入自查自纠，积极配合有关部门，促进互联网环境的优化与提升。”





旅游产业链“水深”难测





“内容驱动是非常重要的，但小红书做的不是一件新事，马蜂窝、穷游已经探索了从内容到订单这样一个流程，并且进行了商业化的探索。”北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋对《证券日报》记者表示。





“不管是OTA平台还是线下的旅行社，他们都积累了一个非常强大的渠道体系，也是竞争壁垒之一。这么多年来，线下旅行社为什么能够很好地与线上的这些OTA平台共存？其实就是因为他们在某些区域往往有自己特有的渠道，拿到的价格可能比OTA平台还低很多。但是小红书作为一个新入局者，对行业完全陌生无根基，很难去切渠道资源，只能成为一个流量转化的电商中介平台。如果没有自有渠道，成本、品控、利润都会存在问题。” 周鸣岐表示。





在质量不保证，价格不优惠的情况下，即便是当下最火的“直播”带货，恐也力有不逮。





周鸣岐表示：“直播是企业暂时性或者短期性的一种促销手段。从不长的历史来看，网红经济的寿命都不长久。直播确实可以利用自身的流量，无论是知名BOSS还是网红，或许会产生很好的带货效果，但最终还是要回归商业模式和产品本身。”





来自小红书的数据显示，“出行”笔记已在小红书平台上跃居第二，仅次于美妆。“小红书从奢侈品起家，成功圈了一批轻奢生活用户，而旅游也是一种时尚消费。所以小红书‘种草记’里面肯定会有旅游一席之地。”杨彦锋表示。





因此，不论旅游业有多么“红海”和“难测”，从逻辑和现实而言，小红书也的确需要拼力一搏。



