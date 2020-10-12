长城汽车轮值总裁孟祥军：加快向全球化科技出行公司转型

中华PE:

轮值总裁孟祥军日前接受中国证券报记者专访时表示，面对

新的发展趋势，

公司

将坚定不移地推进“新四化”及

全球化战略

，加速变革，巩固并扩大全球研发优势，深耕技术与

产品

领域，加快推动公司向全球化科技出行公司转型。





加快变革

长城汽车作为中国最大的SUV和皮卡制造企业之一，今年着重在组织治理、绩效管理、岗职薪酬、长短期激励、用人育人等方面推动变革。“从企业组织和企业文化等关系企业命脉的基础层动刀，实现再造，才能将公司打造成更高效、更开放、更有吸引力的平台化组织。”孟祥军说。

在具体操作中，一方面，长城汽车推动品牌、商企、研发的打通，在商品企划阶段就关注竞争、市场及客户，实现营销、品牌公司共同参与，为商品企划提供信息输入，打通和串联商品企划到产品开发的路径。

另一方面，公司推动作战单元的打通，通过流程及数字化变革推进，强化品牌公司管理。品牌公司各作战单元能够触达用户，由专业部门、职能部门进行资源支持。

孟祥军表示，长城汽车已成立企业数字化中心和产品数字化中心。前者对内重塑内部管理、流程、供应链研发，全面打通和串联从商品企划到产品开发的路径，为产品赋能；后者围绕用户实现“车在线、人在线、服务在线”，形成车端、厂家端和经销商端的三端融合，打通各作战单元，最终形成产品生命周期和用户生命周期双轮驱动管理，为市场赋能。

“公司要通过一系列的变革动作，加速人才创新，打造让专家、管理者、年轻人愉快工作并实现价值的优质平台。”孟祥军说。

长城汽车今年还加快推进产品变革、技术变革和营销变革，坚持以用户为中心。“受疫情影响，上半年整体汽车市场的销量下降幅度较大，下半年正在全面恢复。”孟祥军表示，“为适应新形势，公司将追求合理的销量和市占率提升幅度，更好地保障公司利润率和品牌形象，实现同合作伙伴的共同成长。此外，基于新平台，公司进一步优化产品结构，加速新品导入，着力从市场端做好用户服务，强化品牌建设，提升品牌价值和市场竞争力。”

以产品命名为例，孟祥军认为，年轻用户是当前市场的重要组成部分，公司就要用年轻人喜欢的沟通方式和语言与他们同频共振。在产品命名时，长城汽车让用户投票选择自己喜欢的名字，让更多的人参与到新产品的命名中，真正让品牌、产品与用户共同成长，做到品牌共创。例如，“欧拉白猫”迎合了当下的猫文化，让车像猫一样成为用户的伙伴。这样的命名方式也是以用户为导向的体现。

“不同于快消品，汽车产品要到店体验，一定要开过或感受后才能促成交易实现。公司也将逐步推进相关工作，推动工作变革，适应新的市场形势。”孟祥军说。

强化研发

近两年来，中国汽车市场遭遇巨大挑战，竞争日益激烈，产品品质、科技含量及品牌知名度等成为重要竞争因素。坚持全球研发一直是长城汽车的重要战略之一。公司以“过度投入、精准研发”为原则，强化研发中心建设，不断丰富产品矩阵，全面提升全球研发水平。

目前，长城汽车在日本、美国、德国、印度、奥地利和韩国等国设有海外研发中心，承担着整车造型及内外饰设计、自动驾驶及传统技术模块工程开发、新能源项目研发、新能源控制器及自动驾驶软件开发、新能源驱动电机控制器产品研发等任务，构建了以河北保定总部为核心，涵盖欧洲、亚洲、北美的“七国十地”研发格局。

平安证券认为，长城汽车要实现销量门槛的突破，提高研发投入和推动车型平台化是必然选择。进军海外扩大销量基盘则有助于其摊销研发成本，提高盈利能力；成为全球品牌，在海外市场打出影响力有助于反哺国内，提高其品牌在消费者心中的认知度。

今年7月，长城汽车发布了“柠檬”“坦克”“咖啡智能”三大技术品牌，涵盖了汽车研发、设计、生产及汽车生活的全产业链价值创新技术体系。据悉，“柠檬”“坦克”两大平台是长城汽车整合了全球的优质资源、研发投入超200亿元、面向全球市场的智能化和模块化车型平台；“咖啡智能”是长城汽车整车智能化品牌，涵盖智能座舱、智能驾驶和智能电子电气架构，是面向未来出行的智能系统，也是驱动长城汽车向全球化科技出行公司转型的数字引擎。

“公司将坚定不移地稳步推进科技研发和创新，继续加强全球化研产供销布局，全面提升抗风险能力。”孟祥军说。

全球化布局

9月底，长城汽车俄罗斯图拉工厂与俄罗斯联邦工业和贸易部正式签署在俄特别投资合同(SPIC)。作为中国首家也是目前唯一一家签署俄罗斯SPIC的中国车企，该合同的签订标志着长城汽车将享受同俄境内车企同等的优惠政策，获得更加公平和开放的市场环境。

在此合同框架下，长城汽车预计总投资424亿卢布(约合人民币37亿元)，建设具备核心零部件深度本地化能力的汽车制造厂，包括发动机、变速器、电子控制模块和车辆控制系统。

长城汽车近期还与通用汽车在曼谷正式签署了股权收购协议。根据协议，通用汽车泰国公司的罗勇府汽车制造工厂和动力总成工厂将于11月全部移交给长城汽车。

交割事宜完成后，长城汽车将对罗勇府汽车制造工厂和动力总成工厂进行智能化改造升级，并将其打造为全球统一标准的智慧工厂。新工厂将同时具备SUV和皮卡生产能力和条件，可满足包括传统燃油车辆和新能源汽车包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车在内的多种动力生产需求，并将配备全新的自动化生产设施，充分应用智能科技，最大限度地提高运营效率。长城汽车还将扩大对泰国及东南亚市场的生产设备、产品研发、员工培养方面的投入。按照计划，新工厂将于2021年一季度投产，年产能可达8万辆。

值得注意的是，近年来，长城汽车重点强调前瞻性战略布局，不断拓展海外市场，降低研发、制造、物流、渠道、品牌推广等成本，全面落实全球化发展战略，打造强有力的全球研产销战略布局，实现在全球汽车市场的突围。

目前，长城汽车在俄罗斯、澳大利亚、南非、印度、泰国等国设立全资子公司。依托俄罗斯、澳大利亚、南非、南美和中东五大区域营销中心，产品销往俄罗斯、澳大利亚、南非等60多个国家和地区，建立了超过500家优质经销商网络。

孟祥军表示，从长远看，全球化大时代的进程是不可逆的，任何国家的汽车产业都不可能在孤岛中求发展，必然要借助全球范围内的产业资源、技术资源和人才资源。中国汽车工业不论从市场还是产业层面看，都是全球汽车工业体系中不可或缺的关键一环。即便面对全球疫情影响，我们也不担心长城汽车的全球化进程会受到部分阶段性因素的冲击。

“未来，长城汽车将集中优势资源深耕战略性目标市场，特别是要强化在泰国等东南亚市场的布局，巩固并扩大在俄罗斯市场的领先优势以及在欧美市场的落地计划。”孟祥军说，“当前，我们要在克服短期困难的过程中提前做好充足准备，迎接新一轮全球化浪潮。”